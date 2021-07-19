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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ سوق حضارية بالعبور كبديل للباعة الجائلين

مدينة العبور
مدينة العبور

صرح  المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم البدء في تنفيذ سوق حضارية على مساحة 10 آلاف م٢، منها ٧٥٠٠ م٢ كأماكن انتظار تخدم على السوق والمناطق الخدمية المجاورة، لافتاً إلى أن السوق يتم تنفيذها كبديل للباعة الجائلين وللقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.


وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن السوق سيتم تنفيذها من المنشآت سهلة الفك والتركيب على مساحة ٢٥٠٠م٢ تقريبا محاطة بأسوار و 4 بوابات، وستحتوى على ٩٠ باكية تقريبا لتسكين الباعة الجائلين بها، وسيتم تزويد السوق بكامل المرافق اللازمة من مياه وصرف وكهرباء، وسيتم تشغيل السوق عن طريق إدارة التنمية بالجهاز.

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من جانبه، أشار المهندس حمدي عبد القوى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور  للتنمية، إلى أنه تم تنفيذ نحو  20 حملة نهارية و10 حملات ليلية خلال الشهر الماضي على الباعة الجائلين وَالظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والأحياء وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة.


وأضاف نائب رئيس جهاز العبور، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال طريق بجانب إزالة العديد من الاشغالات والظواهر العشوائية، مؤكداً أن هدف الدولة ليس محاربة الظواهر السيئة والعشوائية فقط، وإنما توفير البديل الآمن والحضاري.

وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً في جهاز تعمير سيناء، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى الآن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 21.7 مليار جنيه، منها مشروعات جارٍ تنفيذها باستثمارات 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار في بيان اليوم أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالي ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

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