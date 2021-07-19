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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستثمارات في شركات الفضاء تقفز إلى مستوى تاريخي في الربع الثاني من 2021

صاروخ
صاروخ

ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة في شركات الفضاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاري 2021 عند مستوى 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن أحد أبرز الشركات المتخصصة في علوم الفضاء، الذي نشرته وكالة أنباء “سي ان بي سي” عربية.

وأظهر التقرير، التي اطلعت عليه الشبكة الإعلامية ، أن الاستثمار في الفضاء يتتبع ثلاثة مسارات أساسية وهي البنية التحتية الذي يهتم بعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، إلى جانب قسمين آخرين وهما التوزيع والتطبيق ويتضمنان الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا الفضاء.
 

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وقال الشريك الإداري في الشركة، تشاد أندرسون: "كان هذا الربع الأكبر على الإطلاق بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية للفضاء، على الرغم من إغلاق شركتي SPACs في الربع الثاني، وتتعقب الشركة نحو 1553 شركة باستثمارات بقيمة 199.8 مليار دولار في الأسهم العالمية التراكمية منذ 2012 عبر فئاتها الثلاث.

وجمعت شركة فضاء آخري أكبر تمويل عند مليار دولار، فيما تلقت ثالثة نحو 650 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في العام الجاري قد تتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2020 والذي بلغ 9.1 مليار دولار.

وقالت شركة Blue Origin المملوكة للملياردير جيف بيزوس  إنها تستهدف العشرين من يوليو لإطلاق رحلتها السياحية الأولى في الفضاء على متن سفينتها New Shepard، والتي ستمثل لحظة فارقة في منافسة للدخول في حقبة الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.

ورفضت أريان كورنيل مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية بشركة Blue Origin الكشف عن تفاصيل الأسعار العامة للتذاكر التي حددتها الشركة للرحلات القادمة، وهو السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.

وجاء إعلان بعد سنوات من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض التأجيلات، وقالت كورنيل إنه بعد أول رحلة في يوليو ستطلق الشركة رحلتين أخريين مأهولتين قبل نهاية العام.

وأضافت الشركة أنها ستتيح مقعدا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة خمسة أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.

الفضاء تكنولوجيا الاقمار الصناعية علوم الفضاء الصواريخ تكنولوجيا الفضاء

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