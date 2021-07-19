5 آلاف جنيه غرامة| حظر ذبح الأضاحي بالشوارع وخارج المجازر بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ، وذلك حفاظاً علي سلامة الذبائح من التلوث وفي حالة المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه من المخالف ، وكذا عدم نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه .

كما قرر المحافظ حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق إلا بعد الحصول علي تصريح وفي حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات .

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري بالإلتزام والتنسيق فيما بينهم لتنفيذ القرار وإتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين .

كما كلف المحافظ إداراتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة بإعداد تقرير يومي للعرض علي المحافظ.