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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي لـ متابعيه عبر انستجرام: عيد مبارك

صدى البلد

نشر الاعب حسام غالي، كابتن النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر حسام غالي في الصورة مرتديا قميص باللون الأبيض، مع بنطلون باللون البيج، وعلق حسام غالي علي الصورة كاتبًا: “عيد مبارك”.

 

وعلق أحمد حسام ميدو علي الصورة مازحًا: “صليت العيد النهاردة ولا ايه؟”.

 

جدير بالذكر أنه شهد المؤتمر الشبابي الذي نظمته جامعة المنصورة، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، هتافات كبيرة وتصفيق حاد للنائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .


وضجت القاعة الرئيسية بمبني رئيس جامعة المنصورة، بالتصفيق الحاد فور دخول أعضاء الوفد، وهتف الطلاب المشاركين في  المؤتمر، على طريقة مشجعي الكورة "بنحبك يا غالي .. بنحبك يا غالي" وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالي وأعضاء اللجنة بترحيب كبير.

 

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالي، مقتصرا علي طلاب جامعة المنصورة، ولكن شهدت زيارة اللجنة تفاعل كبير من المواطنين مع نجم المنتخب القومي والنادي الأهلي السابق .

 

ورد النائب حسام غالي ، علي الشباب المشاركين في المؤتمر قائلا: "لقد اثلجتم صدري  ان العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والايجابيات، ولكن ما شاهدته منكم  من علاقة تقدير جعلني أشعر كأنني مازالت في الملعب".

 

الاعب حسام غالي حسام غالي النادي الأهلي كابتن النادي الأهلي السابق عضو مجلس النواب

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