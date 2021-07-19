حملات تعقيم وتطهير المساجد لمواجهة فيروس كورونا بأسيوط .. صور

استعدادا لعيد الاضحى المبارك

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن تكثيف حملات تعقيم وتطهير المساجد والمنشأت الخدمية ومحطات قطار السكة الحديد والمواقف.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، وضمن عمليات التطهير والتعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



واصلت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي حملة تطهير وتعقيم لدور العبادة ومنها مساجد المجذوب والجامع الكبير والتقوى والمجاهدين والرحمة وذلك تزامناً مع حملات بالمراكز والمدن والأحياء لتعقيم وتطهير المساجد والمنشات العامة ودور العبادة كما تم التنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصلين باتباع الاجراءات الوقائية من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصلين.



وترأس اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة لتعقيم وتطهير مساجد المركز بالتنسيق مع مديرية الاوقاف وذلك استعدادا لاستقبال صلاة عيد الاضحى المبارك مع التشديد على الالتزام بتعليمات وقرارات وزارة الاوقاف فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية كما تابع رئيس المركز مواقع العبارات النهرية واللنشات بالمركز للاطمئنان على سلامتها وانتظام سير العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية والسلامة المهنية لافتا الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد احد اللانشات المخالفة .



كما استهدفت حملات التطهير محطات السكة الحديدية ومواقف الاتوبيس والمواقف العامة وبعض المنشأت الحكومية بدائرة حى غرب بالاضافة الى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية التطهير والتعقيم المستمر والالتزام بالنظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



وأشار محافظ أسيوط الى إنه يتم تسخير كافة الامكانيات بالتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والقطاعات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين لتحقيق أعلي معدلات من التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار الفيروس.



محافظ أسيوط ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745

IMG-20210719-WA0071

IMG-20210719-WA0072

IMG-20210719-WA0069

IMG-20210719-WA0070

IMG-20210719-WA0066

IMG-20210719-WA0065

IMG-20210719-WA0067

IMG-20210719-WA0068

IMG-20210703-WA0001

IMG-20210719-WA0064

IMG-20210703-WA0004

IMG-20210703-WA0005

IMG-20210703-WA0006

IMG-20210703-WA0009

IMG-20210703-WA0011