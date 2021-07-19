الرئيس السيسي يهنئ الرئيس العراقي هاتفيًا بـ عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفقا لما أذاعته فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل.

وفى سياق آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.