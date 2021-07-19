عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ الرئيس العراقي هاتفيًا بـ عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفقا لما أذاعته فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل.

 

وفى سياق آخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

 

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وامن واستقرار.

عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

البنتاجون يسلم المغرب معتقلا من سجن جوانتانامو

مهنة تعود للحياة في العيد.. صدى البلد في أقدم محل سن سكاكين في البحيرة

خطيب عرفات: تربية الأبناء والود بين الرجل وزوجته من أفضل الإحسان.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس.. ما القصة؟

من 15 لـ 45 يوما.. القانون يمنح الموظف إجازة بأجر كامل بخلاف عطلة الأعياد

العراق يحذر من كورونا: الوضع الوبائي بات خطيرًا ولا نستطيع اجتياز الأزمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

من 15 لـ 45 يوما.. القانون يمنح الموظف إجازة بأجر كامل بخلاف عطلة الأعياد

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ