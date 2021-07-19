غايبة من الجمعة|العثور على طفلة مدفونة في منزل جيرانها بأشمون

في حادث بشع فوجئ أهالي طفلة متغيبة من يوم الجمعه بالعثور عليها مقتولة ومدفونة في منزل جيرانهم وأقاربهم بسبب خلافات الميراث.

بدأت الواقعة من الجمعة الماضية بتغيب الطفلة هدى رشاد من مدينه اشمون في ظروف غامضة بحث عنها والداها في كل مكان دون فائدة وما إن مرت 24 ساعة علي اختفائها حتي قاما بتحرير محضر بقسم الشرطة بتغيب طفلتهما.

ارتاب الابوان في جيرانهما وأقاربهما بسبب وجود خلافات بينهما بسبب الميراث فاتهموهم بالتسبب في تغيب طفلتهما حيث قامت قوات الشرطة بالتحفظ علي جيرانهما.

وفي مفاجأة جاءت كالصاعقه اعترف جيران الطفلة بقتلها ودفنها في منزلهم بسبب خلافات الميراث وقاموا بذلك انتقاما من أهل الطفلة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.