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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعتت له 90 ألف جنيه عشان يتجوزوا|سعودية تحرر محضرا ضد شاب بقويسنا..تفاصيل

صدى البلد

في واقعة أثارت الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حررت سعودية الجنسية محضرا بقسم شرطة قويسنا تتهم فيه شابا من قرية في مركز قويسنا بالاستيلاء منها علي مبلغ 90 الف جنيه بحجة تجهيز نفسه للزواج منها وطلب منها النزول للقاهرة.

بدأت الواقعة منذ عامين عندما تعرفت سيدة سعودية تبلغ من العمر 34 عاما علي شاب يبلغ من العمر 19 عاما ويعمل في أحد المخابز بقرية تابعة لمركز قويسنا وذلك من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ساد التواصل بينهما ووعدها الشاب بالزواج منها ولكن ظروفه الاجتماعية غير مناسبة فطلب منها اموال لتجهيز نفسه وتجهيز منزل الزوجية حتي يستطيع إتمام الزواج.

ظلت ترسل  له أموالا علي مدار عامين ووصل المبلغ حتي 90 الف جنيه واتفقا علي الحضور لمصر للزواج.

حضرت السعودية عقب اتفاق بينهما ولكنه هرب منها ورفض الرد علي مكالمتها وتهرب منها فلم تجد السعودية حلا سوى تحرير محضر بقسم شرطة قويسنا.

فيما ألقت قوات أمن المنوفية، القبض علي شاب من مركز قويسنا عقب اتهام سعودية له بالاستيلاء علي أموال منها مقابل وعود بالزواج منها عقب تعارفهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مباحث قويسنا بتلقيهم بلاغا من سيدة سعودية الجنسية بقيام شاب يدعي " ع . م " ١٩ سنة بالنصب عليها والاستيلاء منها علي مبالغ مالية علي مدار عامين عقب تعارفهما علي موقع التواصل الاجتماعي ووعدها بالزواج ورفض بعد ذلك.

فيما قامت قوات الشرطة  بالقبض علي الشاب وذلك بتهمة النصب والاحتيال، حيث جاءت السيدة من السعودية لإتمام الزواج ولكنه رفض ذلك وتهرب منها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

منوفي سعودية المنوفية امن المنوفية اخبار الحوادث

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