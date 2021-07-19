مصر تخطو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين ..فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تخطو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين.

واضاف التقرير، أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار خلال عامين، عن طريق خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات التي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار ذاتيا ما يدعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.



الاكتفاء الذاتي

وبدأت مصر خطواتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعمل بعدة ملفات في نفس التوقيت، فضخت استثمارات في مشروعات اكتشافات البترول ووضعت استراتيجية لزيادة معدلات الانتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.



وفي نفس الوقت سعت الدولة إلى خفض فاتورة استيراد البترول بنشر ثقافة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلا للبترول، وخلال عام 2019 اكتشفت وزارة البترول نحو 55 حقل بترول وغاز جديدا، وعملت الشركات في البحث والتنقيب في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والدلتا وسيناء وغيرهم، ويبلغ حجم الانتاج نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز الطبيعي.