عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب مهضم لن تستغني عنه في العيد

صدى البلد

يعد شرب الماء الساخن مع بضع قطرات من الليمون من بين الطرق الشائعة لفقدان الوزن ويوصي به الاطباء لاهميته الكبيرة.

في حين أنه مصدر كبير لفيتامين سي ويساعد في الهضم ، فإن افتراض أن كوبًا من الماء الساخن سيذيب كل الدهون هو خرافة ، شاركت أخصائية التغذية الشهيرة كينيتا كاداكيا باتيل في مقطع فيديو على Instagram وهو الافضل من بين المشروبات لعيد الاضحي  بعد تناول الاكلات الدسمة واللحوم .

 

"إذا كان فقدان الدهون أمرًا سهلاً مثل إضافة الليمون إلى الماء الساخن ، فهذه أسطورة يجب القضاء عليها!" علق خبير التغذية على هذا المنصب.

 

وفقًا لـ Healthline ، فإن ماء الليمون ليس أفضل من الماء العادي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ومع ذلك ، يمكن استخدامه كبديل منخفض السعرات الحرارية بدلاً من المشروبات عالية السعرات الحرارية. هذا يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

 

بالنسبة للفوائد الصحية الأخرى لماء الليمون ، فهو لا يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل يعمل أيضًا على العجائب للبشرة. وفقًا للمخرج ، يقلل فيتامين سي الموجود في الليمون من تجاعيد الجلد وجفاف الجلد من الشيخوخة والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

 

 يساعد النعناع وخصائصه العلاجية على تعزيز الحاصل الصحي للطعام ، النعناع هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات. كما أنه غني بخصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الصداع والبرد واحتقان الصدر.

 

 رائحة النعناع القوية والمنعشة فعالة أيضًا في تهدئة الصداع. وفقًا لبعض الدراسات ، قد يؤدي تناول النعناع إلى الراحة أيضًا لمرضى الربو. يمنع النعناع نمو البكتيريا داخل الفم ، مما يساعد على إنعاش النفس وإبعاد الرائحة الكريهة. 

 

أحد أقدم العلاجات التقليدية وأكثرها موثوقية لتهدئة اضطراب البطن وانتفاخ البطن والغازات وعسر الهضم. تذكر تلك التلفيقات بالنعناع التي ستمنحك جداتك دائمًا من أجل صحتك الجيدة؟ وفقًا للأيورفيدا ، يساعد النعناع على زيادة المناعة والهضم ، وهذا هو السبب في أنها إضافة قيمة لأي نظام غذائي.

 

كيفية تناول النعناع لإدارة عسر الهضم يمكنك مضغ بعض أوراق النعناع الجافة أو وضعها في كوب من الماء طوال الليل. استهلك ماء الديتوكس هذا في اليوم التالي وستكون معدتك باردة خلال اليوم. يمكنك أيضًا استخدام الأوراق لتخميرها في الشاي. خذ كوبين من الماء و 10 أوراق نعناع في مقلاة واتركها تنقع لمدة 5 دقائق.

 

الليمون ماء الليمون النعناع مشروب الهضم

ترشيحاتنا

أنا قتلتها عشان كدا|اعتراف خطير من سيدة بالتخلص من ابنة شقيق زوجها بالمنوفية

أكثر دعاء النبي يوم عرفة في الموقف.. علي جمعة يوضح

مبروك|تعليق آبي أحمد بعد إعلان إثيوبيا نجاح الملء الثاني لـ سد النهضة

حلال ربنا.. أسما شريف منير تكشف نيتها في الزواج مرة أخرى

انخفاض حاد لـ أسعار الذهب اليوم| تفاصيل كاملة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. أفضل صيغة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ