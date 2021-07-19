مشروب مهضم لن تستغني عنه في العيد

يعد شرب الماء الساخن مع بضع قطرات من الليمون من بين الطرق الشائعة لفقدان الوزن ويوصي به الاطباء لاهميته الكبيرة.

في حين أنه مصدر كبير لفيتامين سي ويساعد في الهضم ، فإن افتراض أن كوبًا من الماء الساخن سيذيب كل الدهون هو خرافة ، شاركت أخصائية التغذية الشهيرة كينيتا كاداكيا باتيل في مقطع فيديو على Instagram وهو الافضل من بين المشروبات لعيد الاضحي بعد تناول الاكلات الدسمة واللحوم .

"إذا كان فقدان الدهون أمرًا سهلاً مثل إضافة الليمون إلى الماء الساخن ، فهذه أسطورة يجب القضاء عليها!" علق خبير التغذية على هذا المنصب.

وفقًا لـ Healthline ، فإن ماء الليمون ليس أفضل من الماء العادي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ومع ذلك ، يمكن استخدامه كبديل منخفض السعرات الحرارية بدلاً من المشروبات عالية السعرات الحرارية. هذا يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

بالنسبة للفوائد الصحية الأخرى لماء الليمون ، فهو لا يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل يعمل أيضًا على العجائب للبشرة. وفقًا للمخرج ، يقلل فيتامين سي الموجود في الليمون من تجاعيد الجلد وجفاف الجلد من الشيخوخة والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

يساعد النعناع وخصائصه العلاجية على تعزيز الحاصل الصحي للطعام ، النعناع هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات. كما أنه غني بخصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الصداع والبرد واحتقان الصدر.

رائحة النعناع القوية والمنعشة فعالة أيضًا في تهدئة الصداع. وفقًا لبعض الدراسات ، قد يؤدي تناول النعناع إلى الراحة أيضًا لمرضى الربو. يمنع النعناع نمو البكتيريا داخل الفم ، مما يساعد على إنعاش النفس وإبعاد الرائحة الكريهة.

أحد أقدم العلاجات التقليدية وأكثرها موثوقية لتهدئة اضطراب البطن وانتفاخ البطن والغازات وعسر الهضم. تذكر تلك التلفيقات بالنعناع التي ستمنحك جداتك دائمًا من أجل صحتك الجيدة؟ وفقًا للأيورفيدا ، يساعد النعناع على زيادة المناعة والهضم ، وهذا هو السبب في أنها إضافة قيمة لأي نظام غذائي.

كيفية تناول النعناع لإدارة عسر الهضم يمكنك مضغ بعض أوراق النعناع الجافة أو وضعها في كوب من الماء طوال الليل. استهلك ماء الديتوكس هذا في اليوم التالي وستكون معدتك باردة خلال اليوم. يمكنك أيضًا استخدام الأوراق لتخميرها في الشاي. خذ كوبين من الماء و 10 أوراق نعناع في مقلاة واتركها تنقع لمدة 5 دقائق.