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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. علامات مهمة لمعرفة صحة الأضحية .. تشغيل مشروع الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي %95 .. ضوابط عقد امتحانات الدور بالمدارس الفنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

 


القومي للبحوث: علامات مهمة يجب التأكد منها لمعرفة صحة الأضحية

 

قال الدكتور أحمد محمد سعيد حسين، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذيه بالمركز القومي للبحوث، إنه يوجد العديد من المواصفات التي لابد أن تتوفر في الذبيحة بعيد الأضحى من حيث العمر ووقت الذبح والحالة الصحية للأضحية، اذ يجب أن تكون سليمة من العيوب، وطبقا لأحكام الشرع حول الأضحية.


الفنون التطبيقية: جامعة بدر تسهم في إيجاد فرص عمل لسيدات بدو سيناء



تسهم كلية الفنون التطبيقية بـ"جامعة بدر" فى القاهرة، بالتعاون مع مركز حبيبة التعليمى التابع لـ"شركة حبيبة للتدريب"، فى رفع الوعى البيئى لدى سيدات البدو فى "مدينة نويبع"، بمحافظة "جنوب سيناء"؛ للمساهمة فى إيجاد فرص عمل لهن تكون ملائمة وتتمشى مع طبيعة المكان..


وزير التعليم العالي: تشغيل مشروع الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي %95

 


استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول الموقف التنفيذي لمشروع الاختبارات الإلكترونية الذي يتم تطبيقه على كليات القطاع الطبي كمرحلة أولى، بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.


قاهرة المستحيل.. خالد الطوخى يحيى ذكرى والدته سعاد كفافى مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



تمر اليوم الذكرى الـ١٧ لرحيل الدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الخاص والتى تحمل لقب "قاهرة المستحيل" و"سيدة الأحلام العظيمة" حيث اقتحمت بكل شجاعة مجالات المشروعات الإنسانية والإجتماعية غير المسبوقة التى تستهدف فى المقام الأول "بناء الإنسان" وذلك بالاستثمار فى التعليم بما يصب فى مصلحة المجتمع عن طريق بناء جيل جديد من الخريجين متسلح بالعلوم والتكنولوجيا والخبرة الكافية التى تؤهلهم لإقتحام سوق العمل.


كل ما تريد معرفته عن موعد تنسيق الجامعات الخاصة ونسب القبول

 

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه من المرجح أن ينطلق تنسيق الجامعات الخاصة في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.


مدارس النيل : تحصيل القسط الأول من المصروفات من 28 يوليو حتى 1 أغسطس



وجهت مدارس النيل المصرية رسالة عاجلة لجميع اولياء امور التلاميذ المقبولين للإلتحاق بـ مدارس النيل المصرية للعام الدراسي القادم 2021-2022 بمرحلة رياض الأطفال.


محمود زكى: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية بطنطا أيام العيد

 

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا رفع درجة الاستعدادات  القصوى بالمستشفيات الجامعية بطنطا خلال  إجازة عيد الأضحى المبارك، والجاهزية لاستقبال حالات الطوارئ وسرعة تقديم الخدمات العلاجية لها.

 

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني للنقل بالمدارس الفنية
 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة.

 

وزير التعليم العالي يستعرض أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية|شاهد

 

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني حول أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال العام الدراسي 2020-2021، والتي شهدت تنظيم العديد من الزيارات التدريبية للطلاب، لعدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية المختلفة، واستكمال تدريب أعضاء هيئة التدريس وصقل مواهبهم وتعزيز مهاراتهم.

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