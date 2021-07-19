الرئاسة اللبنانية تحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد 26 يوليو موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اعتذر الخميس الماضي، عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور 9 أشهر على تكليفه، إذ شهدت هذه الفترة سجالا لا ينتهي بينه و الرئيس ميشال عون حول صلاحية كل منهما في التأليف.

وأثار اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، غضب فرنسا، حيث أعربت عن امتعاضها من الإخفاق المروع، محملة الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية ما حدث.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن قادة لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها، معربا عن أسفه لاعتذار الحريري، قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

ووجه زعيم تيار المستقبل في لبنان، سعد الحريري، تهنئة للبنانيين اليوم الاثنين، بقدوم عيد الأضحى المبارك، متحدثًا عن الأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

وأضاف: "إنني اتقدم من اللبنانيين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".