عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية تحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة

علم لبنان
علم لبنان

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد 26 يوليو موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اعتذر الخميس الماضي، عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور 9 أشهر على تكليفه، إذ شهدت هذه الفترة سجالا لا ينتهي بينه و الرئيس ميشال عون حول صلاحية كل منهما في التأليف.

الحريري: كان بوسعنا أن نضع حدا لانهيار لبنان لولا أنانية البعض

اليأس يحاوط العيد في لبنان.. والحريري: كان بوسعنا وضع حدا لانهيار البلاد

وأثار اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، غضب فرنسا، حيث أعربت عن امتعاضها من الإخفاق المروع، محملة الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية ما حدث.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن قادة لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها، معربا عن أسفه لاعتذار الحريري، قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

ووجه زعيم تيار المستقبل في لبنان، سعد الحريري، تهنئة للبنانيين اليوم الاثنين، بقدوم عيد الأضحى المبارك، متحدثًا عن الأزمات التي تواجهها البلاد.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

وأضاف: "إنني اتقدم من اللبنانيين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".

الرئاسة اللبنانية رئيس الحكومة لبنان تسمية رئيس الحكومة الاستشارات النيابية

ترشيحاتنا

تفتيح شعر الوجه بـ 3 طرق طبيعية

السيسي يهنيء رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بمناسبة حلول عيد الاضحي

بعد شائعة وفاته.. محمد السعدني فنان ظل بدأ بـ الناظر

شباك العربية|أم تنقذ طفلها من الاختطاف في اللحظات الأخيرة.. شاهد

موعد آذان المغرب فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم

ارتفاع صادرات البرتقال وتراجع البطاطس خلال عام.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

اﻟﻤﺰﻳﺪ