برلمانية: احتفال عيد الأضحى هذا العام يتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

قدمت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلة: "ادعو الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات".



وقالت مهدى، فى تصريح لها، اليوم الإثنين: "نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربى تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة".

كما قدمت نائبة الشيوخ التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه المناسبة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحتفل بعيد الأضحى هذا العالم بالتزامن مع الاحتفال بالمشروعات القومية والجمهورية الثانية وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصري.