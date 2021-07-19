عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: احتفال عيد الأضحى هذا العام يتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

الدكتورة رشا مهدي
الدكتورة رشا مهدي

قدمت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلة: "ادعو الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات".


وقالت مهدى، فى تصريح لها، اليوم الإثنين: "نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربى تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة".

 

كما قدمت نائبة الشيوخ التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه المناسبة.

 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحتفل بعيد الأضحى هذا العالم بالتزامن مع الاحتفال بالمشروعات القومية والجمهورية الثانية وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصري.

الشيوخ مجلس النواب مجلس الوزراء عيد الأضحى حياة كريمة مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

تفتيح شعر الوجه بـ 3 طرق طبيعية

السيسي يهنيء رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بمناسبة حلول عيد الاضحي

بعد شائعة وفاته.. محمد السعدني فنان ظل بدأ بـ الناظر

شباك العربية|أم تنقذ طفلها من الاختطاف في اللحظات الأخيرة.. شاهد

موعد آذان المغرب فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم

ارتفاع صادرات البرتقال وتراجع البطاطس خلال عام.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

اﻟﻤﺰﻳﺪ