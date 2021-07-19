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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التونسي أسامة الملولي يعلن الاعتزال وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو

أسامة الملولي
أسامة الملولي

أعلن البطل الأولمبي والسباح التونسي أسامة الملولي اعتزاله، وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو.
 

وأكد أنه قرر ذلك، بعدما فقد الأمل في حل مشاكله مع الاتحاد التونسي للسباحة.

وكتب الملولي عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "بعد شهر من المحنة والمعاناة وبعد أن فقدت كل أمل في المصالحة أو كسب القضية، قررت اعتزال المشاركة الدولية وبالتالي لن أشارك  في ألعاب طوكيو".

وتابع: "الحمد لله الذي هداني إلى هذا وأنا على يقين أني من أهل العطاء والاجتهاد في الحق والخير.. يوم عرفة مبارك للجميع وإن شاء الله عيدكم مبروك".

 ودخل الملولي في صراع مع الاتحاد التونسي للسباحة، الذي أودع شكوى في 2018 لدى النيابة العمومية ضد البطل الأولمبي، بتهمة التدليس، كما جاء في بيان وزارة الرياضة الصادر يوم  15 يوليو.

وكان أسامة الملولي توج بالمدالية الذهبية في ألعاب لندن الأولمبية عام 2012 في مسابقة 10 كلم سباحة، بالإضافة إلى برونزية سباق 1500 م سباحة حرة، وهو السباق الذي حصل فيه الملولي على الميدالية الذهبية أيضاً في الألعاب الأولمبية عام 2008.

اولمبياد طوكيو أسامة الملولي البطل الأولمبي التونسي أخبار الرياضة طوكيو 2020

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