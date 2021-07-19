مصر للطيران تسير غدا 62 رحلة لنقل 5604 ركاب ورحلتي شحن جوي

تسير شركة (مصر للطيران) غدا /الثلاثاء/ 62 رحلة جوية إلى وجهات مختلفة؛ لنقل 5 آلاف و604 ركاب، بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي.



وذكرت الشركة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أنها ستسير غدا 44 رحلة دولية إلى كل من: دبي، ندجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أبوظبي، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل .



وأضافت أن الشركة تسير 18 رحلات داخلية تشمل وجهاتها كلا من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب.