محافظ المنيا يتابع توافر السلع بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "المصرية 2000"، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمدينة المنيا، والذي يضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية، والتموينية على المواطنين، حيث اطمأن على مدى توافر السلع واللحوم، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا.
شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض من سلع العيد والمواد الغذائية أمام المواطنين، والاطمئنان من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وكذلك متابعة " الجمعيات الاستهلاكية "، وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الضرورية، وتوفير النقص في هذه السلع وتوفير السلع الرئيسية من السكر والدقيق والزيت.
من جانبه أشار الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلي أنه تم طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو، ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدي، مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو، وذلك بأفرع الشركة المصرية.
وكذلك تم طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو، و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية، وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة .