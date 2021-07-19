محافظ المنيا يتابع توافر السلع بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

تزامناً مع عيد الأضحى المبارك

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "المصرية 2000"، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمدينة المنيا، والذي يضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية، والتموينية على المواطنين، حيث اطمأن على مدى توافر السلع واللحوم، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا.

شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض من سلع العيد والمواد الغذائية أمام المواطنين، والاطمئنان من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وكذلك متابعة " الجمعيات الاستهلاكية "، وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الضرورية، وتوفير النقص في هذه السلع وتوفير السلع الرئيسية من السكر والدقيق والزيت.

من جانبه أشار الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلي أنه تم طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو، ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدي، مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو، وذلك بأفرع الشركة المصرية.

وكذلك تم طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو، و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية، وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة .