عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع عيد الأضحى المبارك

محافظ المنيا يتابع توافر السلع بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

محافظ المنيا يطمئن
محافظ المنيا يطمئن على توافر السلع الغذائية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "المصرية 2000"، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمدينة المنيا، والذي يضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية، والتموينية على المواطنين، حيث اطمأن على مدى توافر السلع واللحوم، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

 

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، واللواء  ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا.

 

شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

 

وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض من سلع العيد والمواد الغذائية أمام المواطنين، والاطمئنان من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وكذلك متابعة " الجمعيات الاستهلاكية "، وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الضرورية، وتوفير النقص في هذه السلع وتوفير السلع الرئيسية من السكر والدقيق والزيت.

 

من جانبه أشار الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إلي أنه تم طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو، ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وجهاز الخدمة الوطنية، ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدي، مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو، وذلك بأفرع الشركة المصرية.

 

وكذلك تم طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو، و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية، وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة .

 

المنيا الرقابة السلع التموينية محافظ المنيا الطب البيطري السكر التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين اللحوم المجمدة توفير السلع القوات المسلح تكثيف الحملات المصرية لتجارة الجملة مدينة المنيا اخبا ر المنيا اخبار المحافظات اخبار محافظة المنيا

موضوعات متعلقة

نيافة الأنبا باسيليوس يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى المبارك

مصرع 3 أشخاص وأصابة 15 في انقلاب ميكروباص بـ صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

بيان رسمي.. فيفا يحسم الجدل حول إجراء تغييرات على قوانين كرة القدم

تحمل علم مصر بـ أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك صائدة الميداليات في البطولات العالمية

حكم تكبيرات العيد ووقتها وأشهر صيغة لها

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .. بصوت الشيخ هاني الحسيني

دعاء يوم عرفة للصائمين.. علي جمعة يوصي بـ 3 أدعية للرزق والعتق

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس : لسه قدامك فرصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

بيان سوداني عاجل ردا على إعلان إثيوبيا اكتمال ملء سد النهضة

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ