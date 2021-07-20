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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|سوق الماشية يشهد نشاطاً في البيع مع عيد الأضحى

أضاحي العيد
أضاحي العيد

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع نشاطاً ملحوظاً في البيع وارتفاع في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .


ورصدت  وكالة الانباء السعودية " واس " ميدانياً وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين، حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال .

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وعلي سياق متصل أطلقت بلدية محافظة عنيزة مؤشرًا لأسعار الأضاحي بأنواعها الرئيسة، حيث يشمل المؤشر متوسط أسعار الأضاحي لأنواع متعددة، منها: النجدي والنعيمي والساكني والحري ومتوسط أسعار الإبل، والتي تعكس أسعار المزاد اليومي في ساحة الحراج بسوق الماشية بعنيزة.


وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني أن مؤشر الأضاحي يُنشر بشكل يومي ابتداءً من غرة ذي الحجة ويستمر لمدة عشرة أيام، وذلك ضمن أنشطة مهرجان أضحيتي المتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يعنى بالتعريف والتوعية بالأضحية وكيفية التعامل معها قبل الشراء وأثناء الذبح والتعامل مع لحومها وتخزينها.

اقتصاد السعودية مال واعمال اخبار الخليج اسعار الأضاحي والماشية عيد الأضحى المبارك سوق الماشية

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