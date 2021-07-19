استقرار الذهب لليوم الثالث علي التوالي.. اعرف الأسعار

شهدتأسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا لليوم الثالث مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وتزامنا مع موسم عيد الأضحي؛ علي مستوي جميع أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.



وتراوح سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين 903 حتي 905 جنيها كأعلي سعر.



وتراوح سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب بين 677 و 679 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب بين 790 و 792 جنيها كأعلي سعر.



و بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 527 و 528 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها و أوقية الذهب 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه



سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

