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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يوجه رسائل للجمعية العمومية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، عدة رسائل للجمعية العمومية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأكد نقيب المحامين، أنه لم تعد تطلب للمعاش أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة بالملف ما دام في جدول المشتغلين.


وذكر أن الإصلاح يكون بوعي وتدرج لا بافتراض فساد الكل وفصل جميع الموظفين والحكم على النقابة بتعويضات هائلة، مؤكدًا أن هناك موظفون بالنقابة قائمون بعملهم على خير وجه ومن يثبت تقصيره أو انحرافه ينحى فورًا.


وأضاف: "اللهم احمنا والنقابة من الشائعات المغرضة ومن الفتن والأكاذيب"، متابعًا: "يا ليت أصحاب الشائعات وهواة الظهور يتركوننا نؤدي عملنا".


كما أكد نقيب المحامين، أن الزميل أحمد رضا تحت العلاج بمستشفى الصدر بإمبابة شفاه الله وعافاه.

نقيب المحامين المحامين رجائي عطية الجمعية العمومية لنقابة المحاميين صفحة نقيب المحاميين

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