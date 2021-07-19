غدا ...النجم خالد النبوي في ضيافة الإعلامي رامي رضوان على dmc

يحل النجم خالد النبوي، ضيفًا في برنامج "مساء Dmc" للإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة Dmc، يوم الثلاثاء 20 يوليو الموافق أول أيام عيد الأضحى، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

تعد هذه الحلقة استثنائية ومن نوع خاص جدًا، حيث إن التصوير يحمل أجواء سينمائية بحتة، ويتحدث النجم خالد النبوي خلال الحلقة عن السينما العالمية وتجربته بها، كما يروى ذكرياته مع العيد التي لا ينساها.

ويتحدث النجم خالد النبوي أيضًا خلال الحلقة عن أعماله السينمائية الجديدة وأهمية السينما بالنسبة له، ودور ابنه نور وخوضه تجربة التمثيل، من خلال مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي وردود الفعل الذى تلقاها.