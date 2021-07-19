عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا ...النجم خالد النبوي في ضيافة الإعلامي رامي رضوان على dmc

صدى البلد

يحل النجم خالد النبوي، ضيفًا في برنامج "مساء Dmc" للإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة Dmc، يوم الثلاثاء 20 يوليو الموافق أول أيام عيد الأضحى، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

تعد هذه الحلقة استثنائية ومن نوع خاص جدًا، حيث إن التصوير يحمل أجواء سينمائية بحتة، ويتحدث النجم خالد النبوي خلال الحلقة عن السينما العالمية وتجربته بها، كما يروى ذكرياته مع العيد التي لا ينساها.

ويتحدث النجم خالد النبوي أيضًا خلال الحلقة عن أعماله السينمائية الجديدة وأهمية السينما بالنسبة له، ودور ابنه نور وخوضه تجربة التمثيل، من خلال مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي وردود الفعل الذى تلقاها.

ترشيحاتنا

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .. بصوت الشيخ هاني الحسيني

دعاء يوم عرفة للصائمين.. علي جمعة يوصي بـ 3 أدعية للرزق والعتق

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس : لسه قدامك فرصة

تكبيرات العيد ووقتها وفضلها وصيغتها

رسميًا .. أرسنال يضم لاعب أندرلخت البلجيكي

تنحي رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف وتسليمه السلطة لـمنافسه أرييل هنري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

بيان سوداني عاجل ردا على إعلان إثيوبيا اكتمال ملء سد النهضة

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ