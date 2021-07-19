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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية يهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى

صدى البلد

هنا النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت التهنئة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال:" يسرني أن أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية واليمن والبركات.
كل عام وجميع الأهل والأحباب بكل الخير .. وكل عام ونحن يدًا واحدة متكافلين ومتراحمين فيما بيننا، ومصطافين صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية في مشروعها الوطني.


حفظ الله مصر شعبًا ورئيسًا من كل مكروه وسوء .. عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم  بالخير واليمن والبركات.

جاء في نص البرقية: "يطيب لى باسمي واسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم  بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقياً أعلى مراتب السعادة".

وقال رئيــس مجلس النواب :"إن ما أنجزتموه - يا سيادة الرئيس - منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة."

وتابع: "فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل".

 

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد التزمتم – يا سيادة الرئيس – بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء ومجموعة عدم الانحياز" ، مؤكداً أنه "إذا كنا نفخر بهتاف "تحيا مصر"، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر ويشارك فى نهضتها".

 

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة قائلاً: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان".

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