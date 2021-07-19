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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إرتفاع نسب التعافي المصابين بكورونا وعودة العمل بمستشفيات الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نسبة الشفاء من مصابي فيروس كورونا بالمحافظة تجاوزت الـ80%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وقد تم تسجيل  نسبة كبيرة من حالات التعافي يوميا  ، بجميع المستشفيات.

 

لافتا إلى أن ارتفاع معدلات الخروج بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا وبعد تلقيهم البروتوكولات العلاجية بمستشفيات ، خلال الفترة الماضية  أدى إلى إعادة العمل بالعيادات الخارجية وتفعيل قوائم إنتظار العمليات واستقبال الحالات الغير كوفيد .
 

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أوضح وكيل الوزارة  أنه يجري متابعة حالات العزل المنزلي منذ بداية المبادرة هاتفيًا للاطمئنان على حالتهم الصحية والمتابعة الدورية لهم.

 

كما تقدم الدكتور بالشكر للفرق الطبية لاستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

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