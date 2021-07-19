70 دولارا للبرميل.. النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس

تراجعت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات اليوم /الإثنين/، إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، لتتجه بذلك نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس الماضي، في حين تستمر المخاوف بشأن انتشار متحور فيروس كوفيد-19 "دلتا" في خفض توقعات الطلب بعد أن توصلت مجموعة أوبك+ إلى اتفاق يهدف إلى زيادة إنتاج النفط.



وقال تروي فينسنت، محلل السوق لدى "دي تي إن" في تصريح لمؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن زيادة الإصابات في متحور دلتا لن يعيق فقط قدرة أوبك+ على زيادة الإنتاج دون خفض الأسعار، بل ستتسبب كذلك في أضرار على القطاعات التجارية التي لا تستخدم النفط أيضًا.



ويتوقع فينسنت ارتفاع الدولار الأمريكي وضعف النمو الاقتصادي الصيني والعالمي في الوقت الذي سيتزايد فيه إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك+.



وأوضح "لا يمكن لمصافي تكرير النفط العالمية ببساطة العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى تشهد الدول النامية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التطعيم وعودة السفر الدولي إلى المستويات الطبيعية"، ومع ذلك فقد تشهد أسواق النفط ارتدادًا قصير الأجل في الأسعار بعد عمليات البيع الحادة خلال الفترة الماضية، على حد قوله.



وانخفض الخام الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 4.82 دولار، بنسبة 6.60%، ليتداول عند مستوى 67.03 دولار للبرميل، فيما أنهى المؤشر القياسي الأمريكي الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 3.7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لعقد الشهر المقبل منذ الأسبوع المنتهي في 26 مارس، وفقًا لبيانات داو جونز السوقية.



وانخفض خام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 4.37 دولار، بنسبة 5.9%، ليتداول عند مستوى 69.22 دولارًا للبرميل، فيما شهد العقد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو الأسبوع الماضي، منخفضًا بنسبة 2.6٪.



وتظهر بيانات مؤسسة فاكتست لنظم البحوث أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في طريقهما لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ مارس الماضي، وأدنى تسويات منذ أوائل يونيو.