عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 دولارا للبرميل.. النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس

أوبك
أوبك

 تراجعت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات اليوم /الإثنين/، إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، لتتجه بذلك نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس الماضي، في حين تستمر المخاوف بشأن انتشار متحور فيروس كوفيد-19 "دلتا" في خفض توقعات الطلب بعد أن توصلت مجموعة أوبك+ إلى اتفاق يهدف إلى زيادة إنتاج النفط.


وقال تروي فينسنت، محلل السوق لدى "دي تي إن" في تصريح لمؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن زيادة الإصابات في متحور دلتا لن يعيق فقط قدرة أوبك+ على زيادة الإنتاج دون خفض الأسعار، بل ستتسبب كذلك في أضرار على القطاعات التجارية التي لا تستخدم النفط أيضًا.

العراق يوضح حقيقة حفر الكويت آبارا للتنقيب عن النفط على الشريط الحدودي

زيادة حصة الإمارات.. مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تتوصل لاتفاق جديد


ويتوقع فينسنت ارتفاع الدولار الأمريكي وضعف النمو الاقتصادي الصيني والعالمي في الوقت الذي سيتزايد فيه إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك+.


وأوضح "لا يمكن لمصافي تكرير النفط العالمية ببساطة العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى تشهد الدول النامية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التطعيم وعودة السفر الدولي إلى المستويات الطبيعية"، ومع ذلك فقد تشهد أسواق النفط ارتدادًا قصير الأجل في الأسعار بعد عمليات البيع الحادة خلال الفترة الماضية، على حد قوله.


وانخفض الخام الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 4.82 دولار، بنسبة 6.60%، ليتداول عند مستوى 67.03 دولار للبرميل، فيما أنهى المؤشر القياسي الأمريكي الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 3.7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لعقد الشهر المقبل منذ الأسبوع المنتهي في 26 مارس، وفقًا لبيانات داو جونز السوقية.


وانخفض خام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 4.37 دولار، بنسبة 5.9%، ليتداول عند مستوى 69.22 دولارًا للبرميل، فيما شهد العقد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مايو الأسبوع الماضي، منخفضًا بنسبة 2.6٪.


وتظهر بيانات مؤسسة فاكتست لنظم البحوث أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في طريقهما لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ مارس الماضي، وأدنى تسويات منذ أوائل يونيو.

اسعار النفط مجموعة أوبك فيروس كورونا أخبار عالمية اقتصاد دولي

موضوعات متعلقة

رويترز: كبار منتجي النفط في أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي

ترشيحاتنا

بمواد خاصة .. تعقيم جبلي الصفا والمروة استعدادا لاستقبال الحجاج.. صور

أخبار الأهلي|الخطيب يشكر الرئيس ومؤسسات الدولة.. وصول رباعي الأهلي الأولمبي إلى طوكيو.. نادي فرنسي يهدد صفقة الفريق المنتظرة

حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة وهل واجبة أم مستحبة ؟

الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر شرقي بغداد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

فخر العرب.. محمد صلاح يوجه رسالة للأمة الإسلامية في عيد الأضحى

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ