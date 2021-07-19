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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلامي الوزراء يكشف حقيقة وجود بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية،

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كافة منتجات البترول بجميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود بما فيها البنزين بأنواعه لتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف أو متلاعب بالوقود.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة والقلق البلبلة بين المواطنين.

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نزين مغشوش نزين مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة البترول

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