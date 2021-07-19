الأوقاف توضح استعدادات المساجد النهائية لصلاة العيد غدا ..فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة ، هناك لجنة من وزارة الأوقاف تقوم بمتابعة تطهير جميع المساجد علي مستوي الجمهورية التي سيتم بها صلاه العيد غدا، بالإضافة ألي التأكد من جميع العلامات الخاصة بالتباعد الاجتماعي داخل المساجد .

واضاف حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن المساجد الكبرى التي تصلي بها صلاه الجمعة هي التي سيقام بها صلاه عيد الأضحى ، مؤكدا انه غير مسموح بالصلاة في الساحات الخارجية ويجب علي الجميع الالتزام بالصلاة في المساجد المحددة .

واوضح حسن ، أن جميع المصلين يجب عليهم الذهاب إلي المسجد وهم متوضئين في منازلهم لأنه سيكون هناك غلق لجميع دورات المياه ، بالإضافة إلي ارتداء الكمامات .



وتابع : عدم السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد، وأن يتوضأ المصلى قبل دخول ومعه "المصلية" ومرتديا للكمامة، لافتا إلى أن المساجد ستفتح قبل الصلاة بـ 10 دقائق، والخطبة ستكون 10 دقائق.

اقرأ أيضا : الأوقاف: ممنوع اصطحاب الأطفال لـ صلاة العيد

طالب الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، المصلين خلال عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مسئولى الوزارة فى الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، معقبا:"حتى يظل العيد فرحة".

انطلاق حملات تعقيم المساجد في المحافظات استعدادا لصلاة العيد

بدأت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد التابعة لها، والتى ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك الثلاثاء المقبل ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا ، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه : «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».