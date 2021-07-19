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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أجر الأعمال يتضاعف.. تعرف على فضل العشر الأوائل من ذى الحجة

سيد نجم أحد علماء
سيد نجم أحد علماء الأزهر

كشف الدكتور سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف، فضل يوم عرفة وفضل الأيام العشر من ذى الحجة، مؤكدا أن لهم فضل عظيم ومن أفضل الأيام.


وقال سيد نجم، خلال لقائه ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، إن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وأن أي عمل صالح تقوم به فى هذه الأيام يتضاعف ثوابه، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله  قال ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وبماله فلم يرجع بذلك من شىء".

 

وأضاف سيد نجم، أن هذه الأيام التى نعيشها هى الأيام المعلومات التى أمر الله وتعالى بذكره فيها، مشيرًا إلى ان هذه الايام العشر التى وعد الله فيها سيدنا موسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى "ووعدنا موسى ثلاثين ليلةً واتممناهم بعشرً فتم ميقات ربه أربعون ليلة وقالوا ان الأيام العشر هى العشر الأول من ذى الحجة"

وأكد الدكتور سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف، ان هذه الايام أيام فاضلة عند الله سبحانه وتعالى خصوصًا انها تقع فى شهر من الأشهر الحرم.

وتابع الدكتور سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الأيام المباركة حيث قال عز وجل "والفجر وليالً عشر "واقسم الله تعالي وخص يوم عرفة فى سورة البروج وقال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود" موضحًا أن اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة.

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سيد نجم الازهر الشريف يوم عرفة ذي الحجة أيام العشر

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