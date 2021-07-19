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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بين حصارين .. مسلمو أوروبا يحتفلون بـ عيد الأضحى المبارك

أرشيفية
أرشيفية

يحتفل مسلمو أوروبا بـ عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضها الخوف من تزايد إصابات فيروس كورونا، خاصة مع ظهور متحور جديد "دلتا"، الذي أصاب قلوب الجميع بالرعب وساهم في عودة القيود المفروضة على التنقل والسفر وحركة المواطنين.

ويستعد المسلمون في أوروبا للاحتفال بعيد الأضحى غدا، وفق ما تفرضه كل دولة من إجراءات على مواطنيها من حيث ضوابط ذبح الأضاحي وأماكن الصلاة.

وتختلف كل دولة في أوروبا عن الأخرى من حيث كيفية التعامل مع جاليتها المسلمة التي تعيش على أراضيها عند الاحتفال بعيد الأضحى، حيث تقوم بعض الدول بفرض قيود على ذبيحة الأضحى وأماكن الصلاة، بينما تعطى دولا الحرية لجاليتها المسلمة في إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالعيد وذبيحة الأضحى وفقا للشروط المحددة لذبحها.

ويستعرض "صدى البلد"، أهم ملامح احتفال مسلمي أوروبا بعيد الأضحى المبارك ..

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عيد الأضحى في فرنسا

تحرص الجالية المسلمة في فرنسا على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتنفيذ شعائر الله خاصة شعيرة ذبح الأضحية.

وتفرض القوانين الفرنسية، أن يكون الذبح والسلخ عبر المجازر فقط، ما يجعل المسلمين يتجهون لشراء الأضحية مذبوحة بالفعل رغم أن ذلك يعد مخالفا لشروط الأضحية.

والذبح خارج المجازر يعاقب عليه القانون الفرنسي بغرامات مالية قد تصل إلى 15 ألف يورو والسجن لـ 6 أشهر.

عيد الأضحى في ألمانيا

تختفي احتفالات عيد الأضحى في ألمانيا، على الرغم من أنه يعيش في ألمانيا ثاني أكبر جالية إسلامية في أوروبا، إلا أن الحكومة الألمانية لا تمنح إجازة لـ عيد الأضحى، وتدفع بالمسلمين للعمل في هذا اليوم.

كما أن هناك ضغوطات شديدة تفرض على طريقة ذبح الأضحية، فتشترط السلطات الألمانية على المسلمين تخدير الأضحية قبل ذبحها.

وربما تغيب فرحة الاحتفال بعيد الأضحى في ألمانيا هذا العام تماما بسبب الفيضانات التي ضربت غرب البلاد وخلفت عدد من الضحايا، إضافة للإجراءات الاحترازية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا.

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عيد الأضحى في البرتغال

يحتفل قرابة نحو 62 ألف مسلما في البرتغال في العاصمة وضواحيها بعيد الأضحى المبارك، في دولة تحترم الأديان، على الرغم من كون المسلمين لا يشكلون أكثر من 1% من عدد السكان البالغ نحو ما يزيد عن 11 مليون نسمة.

وتبدأ احتفالات المسلمين بالخروج لصلاة عيد الأضحى وتأديتها في المساجد، وأيضا إقامة الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، ثم تتواصل الزيارات العائلية.

عيد الأضحى في بلجيكا

يواجه المسلمون في بلجيكا مشكلة تتعلق بذبح الأضاحي، حيث ترفض السلطات البلجيكية ذبح الأضحية بدعوى الرفق بالحيوان.

وحددت السلطات البلجيكية، طريقة ذبح الأضحية من خلال قتل الأضحية صعقا بالكهرباء أو تخدير الدواب قبل الذبح، وهو ما يرفضه المسلمون بشكل تام، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.

عيد الأضحى دلتا فيروس كورونا ذبيحة الأضحى الشعائر الدينية

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