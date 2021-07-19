المساجد جاهزة..وكيل أوقاف الجيزة لـ صدى البلد:حظر صلاة عيد الأضحى في الساحات

قال الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن أداء صلاة عيد الأضحى سيكون في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط .

وأشار وكيل أوقاف الجيزة، إلى أنه محظور فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات لصلاة عيد الأضحى المبارك، أو إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات.

وأضاف الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة، أنه سيتم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى ، قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وستكون الخطبة لمدة 10 دقائق فقط، والتكبير 7 دقائق، مع استمرار غلق دورات المياه .

وشدد وكيل أوقاف الجيزة، على ارتداء الكمامة للمصلين والعاملين، مع اصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع استمرار غلق دورات المياه.