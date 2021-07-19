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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | أغلى 10 لاعبين بأولمبياد طوكيو.. والخطيب يوجه رسالة للرئيس السيسي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:

 

مصر المنتخب الـ 10 تسويقيا.. تعرف على أغلى 10 لاعبين بأولمبياد طوكيو


 

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق منافسات "أولمبياد طوكيو"، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، وسط آمال الجماهير بتحقيق ممثلي بلادها لأكبر عدد من الميداليات في مختلف الألعاب الرياضية.

 

الأهلي يعلن عدد مبارياته فى الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

 

 


أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة  بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على  أن الفريق سيلعب 3 مباريات فقط بالدوري وليس 6 دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

 

 

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة


 

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وجه التهنئة لجماهير الأهلي وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار.

 

 

حازم الحديدي يتولى مسئولية الأمور التسويقية والإعلانية لموسيماني داخل مصر


 


أعلن حازم الحديدي مدير اللاعبين لشئون الإعلانات توليه كافة الأمور الإعلانية والتسويقية والميديا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي داخل مصر.

 

نجم ريال مدريد ينتقل إلى ميلان الإيطالي


 

 

أعلن نادي ريال مدريد وصيف بطولة الدوري الإسباني عن رحيل  إبراهيم دياز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى  نادي اي اس ميلان الإيطالي .

 

 

تحمل علم مصر بـ أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك صائدة الميداليات في البطولات العالمية


 

قرر المهندس هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية لندن 2016، لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

 

 

 

التونسي أسامة الملولي يعلن الاعتزال وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو


 


أعلن البطل الأولمبي والسباح التونسي أسامة الملولي اعتزاله، وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو.


كيف يخطط شوقي غريب للمباراة الافتتاحية لـ أولمبياد طوكيو.. فيديو


 

 

حرص الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، علي تحفيظ اللاعبين جملا محددة خلال مران اليوم استعدادا للمباراة الافتتاحية بـ أولمبياد طوكيو والمقرر لعبها أمام إسبانيا.

 

 

 

 

 

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