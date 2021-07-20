الحكومة تعتمد 2.1 مليار جنيه بالموازنة العامة لشراء المستلزمات الطبية

رفعت الحكومة من مخصصات الانفاق العام علي المستلزمات الطبية بالموازنة الجديدة إلي 2.1 مليار جنيه ضمن مصروفات بباب السلع و الخدمات مقابل 1.512 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



وكشفت تقارير الموازنة العامة للدولة عن إدراج 103.9 مليار جنيه ضمن باب السلع والخدمات الموازنة العامة للدولة مقابل 84.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



وصل إجمالي مخصصات نفقات الطباعة بالحكومة لنحو 3.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 3.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



وسجلت جملة مخصصات نفقات النقل والانتقالات بالموازنة لـ 4.821 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 454 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



وسجلت نفقات الصيانة بالموازنة العامة لـ 12.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 10.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



بينما وصلت مصروفات المواد الخام الأخري نحو 9 مليارات جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي.



ووصلت مصروفات قطع الغيار والمهمات لـ 2.8مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 2.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي.