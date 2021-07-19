أخبار الزمالك|كارتيرون يرفض طلب اللاعبين .. والكشف عن برنامج الفريق بمعسكر الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل مران الفريق اليوم الإثنين إلى الصالة المغطاة بالنادي بدلا من ملعب نادي الترسانة.

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للاعبين تحت إشراف فرناندو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين.

الجهاز الفني للزمالك يكشف برنامج الفريق بمعسكر الإسكندرية استعدادا لغزل المحلة

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

أبوجبل يغيب عن مران الزمالك فى مجمع الصالات

تغيب محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

كارتيرون يرفض طلب لاعبي نادي الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، طلب لاعبي الفريق الكروي الذي تقدمه به للمدرب خلال الساعات الماضية.