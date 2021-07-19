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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج هالة صدقي يعلن موعد الاستئناف..ويكشف طريقة قيامها بالتلقيح الصناعي دون علمه

صدى البلد

شارك سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل جديدة بعد أزمتهما الأخيرة والحكم بحبسه.

 

وقال سامي، إنه سيحدد موعدا جديدا للاستئناف الخاص بقضيته مع الفنانة في نسب ولديه بعد أن حكم عليه بدفع نفقة قدرها مليون و600 ألف جنيه مصري.


وأضاف سامي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "استئناف قضية الـDNA.. سيتم تحديد الجلسة بعد العيد".

 

وردا على سؤال بعض الأشخاص له عن جهله بمسألة التلقيح الصناعي، قال: “حضرتك إحنا عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائمة التردد على لندن وكانت تصر على عمل العملية هناك، وعرفت بعد كده إن السبب إنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معاها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي”.


أزمة هالة صدقي وزوجها

 

تصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار حبس زوجها.

 

ونشرت صدقي، صورة لها بالزي الهندي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:"احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة".

 

وتابعت هالة صدقي ساخرة من زوجها سامح سامي :" لسه بيدور على بيت أطيعه فيه". 

 

يذكر ان عاقبت محكمة الأسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

 

وأثار رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى حالة من الجدل مجددا وذلك بعد ان نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى أولاده حول حقيقة نسبهما.

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