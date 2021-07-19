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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع عباس اتخاذ خطوات لبناء الثقة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع عباس اتخاذ خطوات لبناء الثقة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، وإنهما اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة.

وقال الوزير جانتس إنه هنأ الرئيس عباس بمناسبة حلول عيد الأضحى، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وبحسب بيان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي فإن "المناقشة كانت إيجابية وأشار الاثنان إلى ضرورة تعزيز خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والأمن في المنطقة بأسرها".

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فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس تلقى مساء الاثنين، اتصالا من الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتزوج للتهنئة بحلول عيد الأضحى كما تلقى اتصال تهنئة من جانتس.

كان هرتزوج، الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير، قال إنه تحدث الأسبوع الماضي مع عباس الذي هنأه على توليه المنصب الجديد.

وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى مع قادة وزعماء العرب، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الرئيس الفلسطيني عيد الأضحى إسرائيل

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