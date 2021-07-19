حدث في محافظة الوادي الجديد خلال 24 ساعة .. تجهيز 329 مسجدا لصلاة العيد ..وتخصيص منطقة امتداد عمراني لمشروع بشاير الخير

نقدم لقراء صدى البلد، أهم الاخبار التي تم نشرها أمس الاثنين في محافظة الوادي الجديد.

حيث أعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أن المديرية انتهت من تجهيز 329 مسجداً على مستوى مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما يشهد محافظ الوادى الجديد صلاة العيد من المسجد الكبير بالخارجة.

وأضاف شاهين فى تصريح صحفي أن معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة، والحرص على تعقيم هذه المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين، والتشديد على ارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة لكل مصلى حفاظا على سلامة المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بموعد التكبيرات والصلاة والخطبة.

محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين عقب صلاة الضهر

وفى سياق متصل التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، بالمواطنين وذلك بمسجد الاستقامة بمدينة الخارجة، وقدم التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله أن يعيده على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مشدداَ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين موجهاَ الجهاز التنفيذى بسرعة بحثها وحلها، كما استعرض ما تم تنفيذه والانتهاء منه بمشروع توصيل الغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل بالغاز بمدينة الخارجة، مشيراً إلى البدء بتقليل حصة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الخارجة تدريجياً وتوزيعها على المراكز الأخرى.

محافظ الوادي الجديد: تخصيص منطقة امتداد عمراني لمشروع بشاير الخير

كما تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير العمل بمشروع بشاير الخير شمال مدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ محمد أنيس سكرتير عام المحافظة .

ووجه المحافظ بإستكمال تشجير الطرق الداخلية وزراعتها بأشجار مثمرة، وتخصيص منطقة إمتداد عمراني لإستيعاب التوسعات المستقبلية، وكذلك الحفاظ على منظومة النظافة العامة بالقري واستكمال عمل جداريات فنية بمحيط القرى لإضفاء مظهر حضاري علي تلك القري .

قبل ساعات من العيد.. ارتفاع الأسعار في سوق الأضاحي بالوادي الجديد

بينما اشتعلت أسواق الأغنام والماعز بمحافظة الوادي الجديد، وازدادت حركة البيع والشراء التي تتم في مزارع المربين لعدم وجود شوادر مخصصة للبيع وتعتبر محافظة الوادي الجديد مقصدًا للتجار من مختلف محافظات الصعيد، نظرًا لسعرها المنخفض وجودة لحومها التي تتغذى على العلف الأخضر الطبيعي.

وقال خالد زكي أحد مربي الأغنام بقرية البرابخ التابعة لمركز بلاط بالمحافظة إن معظم المربين والمزارعين يربون الأغنام والماعز لبيعها في موسم عيد الأضحى، نظرًا لارتفاع سعرها، لزيادة الطلب عليها في موسم الأضحية، مشيرًا إلى أنَّ معظم المزارعين يفضلون البيع في هذه المناسبة لارتفاع الأسعار مقارنة بباقي شهور السنة.