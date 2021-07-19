عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المحافظين: مصر لديها الحق في الدفاع عن نفسها.. وإثيوبيا خالفت اتفاقياتها

أكمل قرطام
أكمل قرطام

أكد رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام أن مصر من حقها الدفاع عن نفسها بعد إخلال إثيوبيا باتفاقية 1902 والتي تمنع إثيوبيا قانونا من إقامة أي سدود لاحتجاز مياه، موضحا أن هذا ما يمنح مصر الحق في إعاقة سد النهضه ولو بالقوة.

txt

بيان سوداني عاجل ردا على إعلان إثيوبيا اكتمال ملء سد النهضة

txt

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

 وأضاف قرطام خلال البيان الصادر له:"  خاصة أن اتفاقية ٢٠١٥ لم يتم استكمالها وحتى تصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ كان لابد من الحصول على موافقة البرلمان المصري، ونظرا لعدم تنفيذ إثيوبيا التزاماتها وتسليم النتائج إلى الادارة المصرية فلم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان بل انه لم يتم نشرها في الإعلام المصري".

 

وأضاف رئيس حزب المحافظين أن إثيوبيا كل عام يهطل عليها حوالي 1000 مليار متر مكعب مياه من الأمطار، ولديها قرابة 12 بحيرة، وأكثر من 10 أنهار رئيسية، هي تمتلك شبكة أنهار، وليست في حاجة إلى المياه.

 

 وقال قرطام، إن مصر والسودان كانتا دولة واحدة تحت إدارة واحدة، وبعدها أخذت السودان حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت كانت بني شنقول تحت إدارتنا ولم نعطها حق تقرير المصير، ولكن ما حدث إننا تنازلنا عنها بموجب اتفاقية 1902 وهي ملزمة ويحميها القانون الدولي.

 

وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن تنازلنا عن بني شنقول كان مقابل إقرار من الإمبراطور والبرلمان الإثيوبي بعدم بناء أي سدود أو التعرض بأي شكل من الأشكال لمياه النيل.

 

 وتابع  رئيس حزب المحافظين أنه قبل اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 كل ما فعلته إثيوبيا أنها وضعت حجر الأساس وبعدها دخلت في مرحلة تجهيز الموقع، وكل ذلك لم يكن يعنينا في شيء، لأن هناك اتفاقية 1902، ولو حدث أي اعتداء من إثيوبيا على مصر، وخالفت هذه الاتفاقية، هنا يكون من حقنا الدفاع عن نفسنا وفق المادة 51 من الباب السابع في الاتفاقية.

 

ولفت قرطام إلى أن إثيوبيا عندما قالت لمصر إنها تريد توليد الكهرباء وغرضها التنمية من بناء سد النهضة وافقت مصر على اتفاقية 2015 ولم تعترض، لأنها بلد متحضر وشعبها متحضر، وأكمل أن توليد الكهرباء من السد تحتاج حوالي 14.5 مليار متر مكعب من المياه، ولكن البنك الدولي تدخل وقال لهم إنه السد لن يكون له جدوى ويجب استخدامه في أغراض تنموية أخرى كالزراعة وغيرها، فتحول السد إلى سد لتخزين المياه وأضافوا إليه سد السرج الذي زود 60 مليار متر مكعب من المياه بجانب الـ14.5 مليار.

 

وشرح رئيس حزب المحافظين، الخطوات التي كان يفترض اتخاذها لتنفيذ الاتفاق الخاص ببناء سد النهضه قائلا: كان يجب موافقة البرلمان عليها، وذلك بعد توثيق البيانات والمعلومات الخاصة بتصميم السد وكمية المياه التي ستخزن، وإرسالها للبرلمان الذي يقوم بدوره ودراستها داخل اللجان المختصة وعقد جلسات الاستماع حولها، ولكن ما حدث أن إثيوبيا هي من عطلت ذلك لأنها لم ترسل البيانات حول السد، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر.

 

وقال رئيس حزب المحافظين: نحن لا نعترض على الموافقة لإثيوبيا على بناء سد لإنتاج كهرباء مع الالتزام بعدم احتجاز أي كميات من حصتنا، إلا اذا وافقنا وأن تكون الكمية المحتجزة على سبيل السلفة المائية خاصة أنه من الواضح أن تصميم السد هو تصميم عدائي وأن غرضه ليس فقط توليد الكهرباء من أجل تنمية إثيوبيا.

ترشيحاتنا

سعد سمير :حصدت 24 بطولة وميزة كبيرة وجودك في الأهلي منذ الصغر

تفاصيل اكتشاف حطام سفينة من العصر البطلمي في الإسكندرية.. فيديو

بسبب كورونا .. استبعاد لاعبة الفريق الأمريكي للجمباز الفني من طوكيو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

خبر سيئ.. فرنسا: دخلنا الموجة الرابعة من كورونا وسنطبق إجراءات مشددة

اقتصاد السعودية|تجارة عسير تكثّف جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالمنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خبير أوبئة: انتظروا موجة رابعة من كورونا في هذا التوقيت

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

الأول عربيا وأفريقيا.. الأهلي الـ 25 عالميا والزمالك في المركز 135

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ