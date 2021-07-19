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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تهنئ المصريين بعيد الأضحى: ربنا يجعل مصر راية السلام والحب والوحدة

صدى البلد

 هنأت الفنانة يسرا جمهورها والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة🤍”.
 

وشاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم بهدف إلزامهم بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030 باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

وتأتي الحملة بعد مرور 40 عاماً على تسجيل أول حالات الإصابة بالإيدز عالمياً،

 

 وقالت النجمة يسرا في افتتاحية الفيديو: "لنتمكن من القضاء على الإيدز؛ نحن بحاجة للتحدث عنه".

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