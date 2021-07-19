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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجائي: تعليمات هامة للمواطنين قبل دخول حديقة الحيوان.. شاهد

صدى البلد

أوصى محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان ، الزائرين بالتعامل مع الحيوان برفق، خلال زيارتهم للحديقة في أيام العيد، مؤكدا أن التعامل مع الحيوان يكون من خلال  الحارس المخصص له.

 

وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” عبر فضائية “الأولى المصرية”  أنه يجب على المواطنين أيضا الحفاظ على منظومة النظافة بالحديقة، مشيرا إلى أن الحديقة الأن أصبحت على مستوى عال من النظافة.

 

وتابع رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل صارم ضد كل من يتعدي على اثار الحديقة.

 

وأشار رجائي إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن وزارة الزراعة وفرت للحديقة أجهزة لقياس درجات الحرارة ، كما نشترط الدخول بالكمامة من البوابات وكذلك دخول الأماكن الأثرية مثل المتحف الحيوانى وغيره .

 

وقال إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 7 آلاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات.

 

استعدادات حديقة الحيوان لعيد الأضحى

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالطبع هناك استعدادات كبيرة خاصًة وأن هناك 3 أعياد مرت والحديقة مغلقة ، ولدينا خبرات كبيرة فى استقبال الأعياد وجهود كبيرة لاستقبال الأسر المصرية حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض ، كما يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات ، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان ، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة.

 

كما تم انشاء مقاعد الخشبية لمنع ظاهرة الافتراش ، وحديقة الطفل ، بالإضافة إلي الاستعانة بالمركز القومى للبحوث الزراعية فى تقليم الأشجار وتهذبيها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال الطلاء، وتعاقدنا أيضًا مع شركات نظافة خاصة للحفاظ على نظافة الحديقة . وهناك تنسيق مع مرفق الاسعاف والحماية المدنية تحسبًا لأى ظروف كما أن هناك عنصر شرطة نسائية متواجدة خلال عيد الأضحى.

 

المواطنين حديقة الحيوان وزارة الزراعة الإجراءات الاحترازية منظومة النظافة

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