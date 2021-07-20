عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشجيعا على التلاحم الوطني.. كريمة: يجب توزيع لحوم الأضاحي على إخوتنا المسيحيين

دكتور أحمد كريمة
دكتور أحمد كريمة

قال دكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن صلاة عيد الأضحى تكون بعد شروق الشمس، وتؤدي باكرا مؤكدا أن سبب تأديتها في هذا التوقيت للتمكن من ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على فقراء المسلمين.

 

وأضاف كريمة خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أنه يجب أن يتم توزيع لحوم الاضاحي على الاخوة المصريين من المسيحيين، مشيرا إلى أنه يشجع  على التلاحم الوطني.

 

وتابع  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا بد للجهات المختصة  أن تقوم بعمل احصاء دقيق للمحتاجين بالفعل من الفقراء وعدم تويزع اللحوم بشكل عشوائي على أي شخص.

 

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، إن العمل بالإفتاء تخصصي وهو نوع من أنواع الدعوة الإسلامية، مضيفا أن بالتالي يكون منوطا به الأزهر فقط، وليس من حق أي جهة أو وزارة أخرى الدخول فيه.

 

كريمة : السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة


وأضاف كريمة، أن  السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب.


وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن بعض الشيوخ السلفيين يجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان، داعيا الأزهر الشريف اقتصار الفتوى على دارسي الفقة.
 

التلاحم الوطني كريمة توزيع لحوم الأضاحي المسيحيين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

ضعف حجم ساعة بيج بن.. كويكب يقترب من الأرض في هذا الموعد

أعمال يوم النحر في الحج .. 5 مناسك يؤديها الحجاج

حمادة هلال يحكي عن ذكرياته في عيد الأضحي المبارك

الطاقة الذرية تحذر من خطر يهدد البشرية

لمحبي الـ SUV.. سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية| صور

حكم تصوير الأضحية ونشرها وتلطيخ الجدران بالدم.. الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ