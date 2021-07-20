تشجيعا على التلاحم الوطني.. كريمة: يجب توزيع لحوم الأضاحي على إخوتنا المسيحيين

قال دكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن صلاة عيد الأضحى تكون بعد شروق الشمس، وتؤدي باكرا مؤكدا أن سبب تأديتها في هذا التوقيت للتمكن من ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على فقراء المسلمين.

وأضاف كريمة خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أنه يجب أن يتم توزيع لحوم الاضاحي على الاخوة المصريين من المسيحيين، مشيرا إلى أنه يشجع على التلاحم الوطني.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا بد للجهات المختصة أن تقوم بعمل احصاء دقيق للمحتاجين بالفعل من الفقراء وعدم تويزع اللحوم بشكل عشوائي على أي شخص.

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، إن العمل بالإفتاء تخصصي وهو نوع من أنواع الدعوة الإسلامية، مضيفا أن بالتالي يكون منوطا به الأزهر فقط، وليس من حق أي جهة أو وزارة أخرى الدخول فيه.

كريمة : السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة



وأضاف كريمة، أن السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب.



وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن بعض الشيوخ السلفيين يجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان، داعيا الأزهر الشريف اقتصار الفتوى على دارسي الفقة.

