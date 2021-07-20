أوقاف الإسكندرية تكثف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك

كثفت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مقرها ديوان عام المديرية في الإسكندرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة صلاة العيد.

وقال الشيخ خشبة، إنه تم تشكيل فريق من المتابعة والتفتيش لمتابعة نظافة المساجد والالتزام بالوقت والامام المخصص من قبل الأوقاف وعدم السماح لأي شخص اعتلاء المنابر.

أقرأ أيضًا:

صفحة مفبركة.. مدير تعليم الإسكندرية ينفي وجود أي مدرسة تحمل اسم ليسيه كليبر

وأضاف أن المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد هي نفس مساجد الجمعة، بجميع انحاء المحافظة، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه.

وأشار إلى أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتنبيه على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وبالنسبة لصكوك الأضاحي، قال الشيخ محمد خشبه إن عدد الصكوك التي تم بيعها حتى الان أكثر من 4200 صك اضحيه للمواطنين في كافة الإدارات على مستوى المحافظة.

وأوضح ان الأوقاف خصصت في كل اداره منفذ لبيع الصكوك والتى تواصل العمل حتى الان كما انه تم تخصيص إمام لاستلام الصكوك وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدا ان صكوك الأوقاف من الصكوك المضمونة التى تصل لحوم الاضاحي الى مستحقيه فى القرى والنجوع.