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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية في ٢٤ ساعة.. حملات تموينية مكثفة قبل عيد الأضحى.. وإجراء جراحة ناجحة لطفل

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

 شهدت محافظة الدقهلية خلال ال٢٤ ساعة الماضية عددا من الاحداث .

حيث شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفي مدير مباحث تموين الدقهلية واستعدادا لعيد الأضحى المبارك حملات مكثفة لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، وتشكلت الحملة برئاسة عبدالناصر أبوالفتوح ووائل الطنطاوي بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

 

وأسفرت عن ضبط مخبز س.ع.ا بقرية سنجيد ومخبز ن.م.ع بقرية كفرعوض ومخبز م.م .ل بقرية شنيسه لإنتاجه خبزا ناقص الوزن.

 

كما تم ضبط محل بقالة بمدينة أجا لبيعه سجاير بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 9 محلات متنوعة الأنشطة لعدم وجود شهادات صحية وضبط محلين لممارسة نشاط بدون ترخيص.

 

 وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية حيث نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بإجراء جراحة دقيقة لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام .

 

وأضاف وكيل الوزارة انه تم  استقبال الطفل بكسر منخسف بعظام الجمجمة مع وجود جرح متهتك بفروه الرأس وتم دخول الحالة على الفور وعمل الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة وتشخيص الحالة وتحضيرها للعمليات.

 

 وأشار الى أن الفريق الطبي تمكن من إجراء العملية ورفع العظام المنخسفة وتصليح الجرح وخرج الطفل الى حجرة عناية الأطفال وتمت متابعته لمدة خمسة أيام و خرج  بحالة جيدة اليوم.

فيما تم عقد اجتماعا بديوان محافظة مع المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات، لبحث تفعيل منظومة الجمع المنزلي من منطقة غرب المنصورة كمرحلة أولى، على أن يتم البدء فى منطقة شرق المنصورة كمرحلة ثانية .

 

وسوف يتم البدء فى تفعيل منظومة الجمع المنزلي خلال شهر أغسطس القادم ، وتحديد مواعيد ثابته للجمع من كل شارع وإعلام كافة المواطنين بمواعيد مرور السيارات والعمال لجمع القمامة من كل منزل .

 







 

الدقهلية صحة الدقهلية الدكتور سعد مكي تموين اجا

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