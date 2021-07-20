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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة في 24 ساعة .. المحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد .. وحملات لرفع شوادر الخراف المخالفة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شهدت محافظة القاهرة عدة احداث وتوجيهات من المحافظ خلال الـ 24 ساعة الماضية  استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

في البداية وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بتفعيل غرفة العمليات الديوان العام وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحي لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء .

وأشار  إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً للعيد ، كما تم التنبية بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بالمرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئ وسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين .

وجدد المحافظ على الالتزام بمواعيد غلق المقاهى والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتى أقرتها اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مع التأكيد على حظر تقديم الشيشة واتخاد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من الدولة .

 

وفي سياق متصل حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من أن أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .


وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

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وفي اطار استعدادات كافة اجهزة محافظة القاهرة لعيد الاضحى المبارك، يتابع السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحملة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الشرقية بمشاركة  قائد شرطة المرافق بالمحافظه للتصدى لظاهرة شوادر اللحوم وخاصة المقامة بدون ترخيص والتى تشغل الأرصفة في شوارع وميادين حي شرق مدينة نصر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة.


 

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