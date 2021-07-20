في عيد ميلاده.. محمد رشدي حفظ القرآن كاملا وتسبب في غيرة العندليب

يصادف اليوم، الثلاثاء عيد ميلاد الفنان محمد رشدى، والذى ولد فى 20 يوليو 1928، ورحل عن عالمنا عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفشل كلوى والتهاب رئوى.

محمد رشدي ولد وعاش في مدينة "دسوق" ، لأسرة متواضعة الحال ، اسمه الحقيقى هو محمد عبد الرحمن الراجحى وكان يعرفه الناس باسم رشدي محمد وجميع الناس كانت تناديه ب "رشدي" ووالده "محمد"، وذهب لأول فرصة له في الإذاعة مع المطرب سعد عبد الوهاب الذي كان مذيع حينها، حيث لم يحب اسم رشدي محمد، وقال له محمد رشدي أفضل وأخف زي محمد فوزي أو محمد عبدالوهاب.

وكان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، وبدأت قصته مع الغناء فى أحد الأيام حينما قرر الذهاب إلى مدينة دسوق حينها كانت أم كلثوم تقيم حفلًا غنائيًا هناك، وبطريقة ما تمكن من الغناء أمامها، فأعجبت “الست” بصوته، وهو ما دفعه لإقناع والده بالالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

علاقته بالعندليب وسبب الغيرة:

اتسمت علاقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد رشدى بالغيرة الفنية، حيث إن محمد رشدى قد حقق نجاحًا مدويًا بأغنيته الشهيرة “عدوية ” وهو ما هز عرش الفنان عبد الحليم حافظ الذى كان متألقًا ومتربع على عرش الغناء فى مصر والوطن العربى.

في لقاء حديث نسبيًا يحكي "رشدي" ضاحكًا للإعلامي عمرو أديب إنه بالفعل كان فيه نوع من التنافس خصوصًا بعد اتجاه معظم المطربين لتقليد اللون اللي بيغنيه، وإنه كان قاصد يغنيها كـ رد على أغنية "حليم"، ووقتها حسن الشجاعي "حسبها" على حد تعبير "رشدي" وقال "احنا كـ "إذاعة" محتاجين مين أكتر؟ رشدي ولا عبدالحليم؟ أكيد التاني.. يبقى وقفوها شوية لحد ما "حليم" يهدى".

محمد رشدي يتحدث عن علاقته ببليغ حمدى:

تحدث محمد رشدي عن علاقته بالراحل بليغ حمدى حيث قال في احدى الحوارات الصحفية أن القدر جمعه مع بليغ حمدي وعبد الرحمن الابنودي وذلك بعد أغنية تحت شجرة وهيبة .

وتابع :" بليغ حمدى أعاد شباب الجيل الذي كان متواجد في ذلك الوقت وافني شبابه لهم وساعدهم كثيرا عملنا دورة غنائية ثانية ".

بليغ عنده قدرة تخليكي تحبيه ؛ وكانت نتيجة الحب الشغل اللي كان بيننا وثلاث أرباع عمرى من حق بليغ حمدي ".