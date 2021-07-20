عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. محمد رشدي حفظ القرآن كاملا وتسبب في غيرة العندليب

محمد رشدي
محمد رشدي

يصادف اليوم، الثلاثاء عيد ميلاد الفنان محمد رشدى، والذى ولد فى 20 يوليو 1928، ورحل عن عالمنا عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفشل كلوى والتهاب رئوى.

 

محمد رشدي ولد وعاش في مدينة "دسوق" ، لأسرة متواضعة الحال ، اسمه الحقيقى هو محمد عبد الرحمن الراجحى وكان يعرفه الناس  باسم رشدي محمد وجميع الناس كانت تناديه ب "رشدي" ووالده "محمد"، وذهب لأول فرصة له في الإذاعة مع المطرب سعد عبد الوهاب الذي  كان مذيع حينها، حيث لم يحب  اسم رشدي محمد، وقال له محمد رشدي أفضل وأخف زي محمد فوزي أو محمد عبدالوهاب.

 

وكان حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، وبدأت قصته مع الغناء فى أحد الأيام حينما قرر الذهاب إلى مدينة دسوق حينها كانت أم كلثوم تقيم حفلًا غنائيًا هناك، وبطريقة ما تمكن من الغناء أمامها، فأعجبت “الست” بصوته، وهو ما دفعه لإقناع والده بالالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

 

علاقته بالعندليب وسبب الغيرة:

اتسمت علاقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد رشدى بالغيرة الفنية، حيث إن محمد رشدى قد حقق نجاحًا مدويًا بأغنيته الشهيرة “عدوية ” وهو ما هز عرش الفنان عبد الحليم حافظ الذى كان متألقًا ومتربع على عرش الغناء فى مصر والوطن العربى.

 

في لقاء حديث نسبيًا يحكي "رشدي" ضاحكًا للإعلامي عمرو أديب إنه بالفعل كان فيه نوع من التنافس خصوصًا بعد اتجاه معظم المطربين لتقليد اللون اللي بيغنيه، وإنه كان قاصد  يغنيها كـ رد على أغنية "حليم"، ووقتها حسن الشجاعي "حسبها" على حد تعبير "رشدي" وقال "احنا كـ "إذاعة" محتاجين مين أكتر؟ رشدي ولا عبدالحليم؟ أكيد التاني.. يبقى وقفوها شوية لحد ما "حليم" يهدى".

محمد رشدي يتحدث عن علاقته ببليغ حمدى:

تحدث محمد رشدي عن علاقته بالراحل بليغ حمدى حيث قال في احدى الحوارات الصحفية أن القدر جمعه مع بليغ حمدي وعبد الرحمن الابنودي وذلك بعد أغنية تحت شجرة وهيبة .
وتابع :" بليغ حمدى أعاد شباب الجيل الذي كان متواجد في ذلك الوقت وافني شبابه لهم وساعدهم كثيرا عملنا دورة غنائية ثانية ".
بليغ عنده قدرة تخليكي تحبيه ؛ وكانت نتيجة الحب الشغل اللي كان بيننا وثلاث أرباع عمرى من حق بليغ حمدي ".

محمد رشدى عبد الحليم حافظ محمد فوزي عبدالحليم بليغ حمدي

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. معلومات عن منيرفا وأين اختفت بعد سلام يا صاحبي

لو كنت لـ أكرم حسني وهيفاء وهبي تحقق 15 مليون مشاهدة

مش بقلع التيشيرت.. نضال الشافعي يتحدث عن رأيه في التريندات.. فيديو

بسبب ميكروب في المعدة.. بلقيس تتعرض لوعكة صحية

كلوا فتة كتير.. شريف دسوقى يوجه رسالة للجمهور بمناسبة العيد عبر صدى البلد

حمادة هلال يطرح أغنية أم أحمد في البلكونة على يوتيوب

ماعرفهاش وأحنا زملا.. منة فضالي تكشف حقيقة خلافها مع ياسمين عبد العزيز

العاطفة مسيطرة .. نضال الشافعي يتحدث عن رأيه في السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

الرئيس السيسي يصل العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى 2021

نضال الشافعي: هجمة مرتدة هو "الاختيار 3".. وساعد في رفع وعي الشباب

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ