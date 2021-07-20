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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يصل العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي لـ أداء صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مدينة العلمين الجديدة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.


الرئيس السيسي: عيد الأضحي يؤصل لمعان جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة


هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

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