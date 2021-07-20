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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى 2021

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى 2021، نهارا، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري- مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الاسكندرية 32 24
وادى النطرون 35 25
طنطا 37 25
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 25
بلطيم 34 24
مطروح 31 24
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 37 26
المنصورة 36 26
الاسماعيلية 38 25
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 38 26
نخل 37 20
نويبع 40 29
طابا 37 24
كاترين 33 21
الطور 37 25
شرم الشيخ 42 30
الغردقة 42 30
مرسى علم 41 27
الفيوم 38 24
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 26
قنا 43 27
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
ادفو 44 29
أبوسمبل 44 29
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 39 27
ابو رماد 38 26
حلايب 36 28
رأس حدربة 35 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 46 33
الرياض 44 32
المنامة 41 35
ابوظبى 41 35
الدوحة 42 37
الكويت 47 33
دمشق 41 20
بيروت 31 29
عمان 35 23
القدس 31 24
غزة 33 25
بغداد 49 33
مسقط 38 34
صنعاء 23 14
الخرطوم 36 28
طرابلس 29 22
تونس 33 23
الجزائر 28 22
الرباط 25 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 40 20
اسطنبول 31 24
اسلام اباد 29 23
نيودلهى 29 25
جاكرتا 33 24
بكين 30 23
كوالالمبور 35 25
طوكيو 33 24
اثينا 31 25
روما 31 21
باريس 28 17
مدريد 27 22
برلين 20 15
لندن 28 18
مونتريال 26 17
موسكو 26 17
نيويورك 28 21
واشنطن 32 23
نواكشوط 28 24
اديس ابابا 19 14

أول أيام عيد الاضحى 2021 أول أيام عيد الأضحى عيد الأضحى الطقس درجات الحرارة

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