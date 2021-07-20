بيان صادم بشأن إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 57 إصابة قادمة من الخارج، و8 إصابات محلية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض، جميعهم من الخارج، بينما لا يزال 448 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 92342 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، رصد انتشار متحور لامبدا من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة.

وقالت ماريا فان كيركوف رئيس الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية إن الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكتين.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار متحور لامبدا عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو في ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.