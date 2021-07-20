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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي يعلن نجاح موسم الحج لهذا العام ويهنئ المسلمين بعيد الأضحى

العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على نجاح السعودية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على جميع مناحي الحياة.

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وقال الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومناسك الحج: "اهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك".

وتابع: "نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح كبير للحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا، وعملنا على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة للقاح كورونا للمواطنين والمقيمين".

وأضاف: "العمل على زيادة المناعة المجتمعية أسهم بحمدالله في رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصديهما من تأدية المناسك ببيئة صحية آمنة، وأشيد وأبارك بكل قاصدي الحرمين الشريفين بعد التزامهم بالإجراءات الاحترازية ومن أهم نتائجها استفادة أكثر من 17 مليون من التطبيقات الحكومية التي أُطلقت خلال الجائحة".

وأشار إلى انه: "تم تطبيق نظام الحج الرقمي الذي يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وأبنائنا وبناتنا، وسنستمر بتقييم الأوضاع الصحية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الصحة العامة".

وذكر: "لقد أثمر التعاون الإسلامي بنجاح موسم الحج هذا العام من خلال تضامن الدول  الإسلامية وتضافر الجهات الدينية، ونحمد الله ونشكره على ما حباه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه".

وأضاف: "أشكر أبنائي وبناتي المرابطين لتأمين سلامة ضيوف   الرحمن والعاملين والمتطوعين في جميع الجهات الحكومية والخاصة، و اسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم".

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