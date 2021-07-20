حلول عيد الأضحى وتهنئة الرئيس للمصريين وتبادل التبريكات مع الزعماء أبرز عناوين الصحف

سطرت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء صفحاتها على وقع كلمات نورانية لهجت حناجر ضويف الرحمن، وهم يؤدون الركن الأعظم لفريضة الحج، أمس، خلال وقوفهم على صعيد عرفة، تحفهم السكينة والطمأنينة، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يمن عليهم بالرحمات والرضوان، وحملت صفحات الجرائد المصرية وصفا للمشهد الإيماني المهيب لضيوف الرحمن، حيث يباهي بهم الله تعالى ملائكته، بينما فاضت الدموع والعبرات، ولهجت الألسنة بالذكر والدعاء.



وتناقلت الصحف تهنئة الرئيس عبد التفاح السيسي، إلى المصريين بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مبرزة تبادل الرئيس السيسي،‬ برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.



كما تابعت الصحف استكمال الوزارات المعنية وجميع الأجهزة التنفيذية في جميع محافظات الجمهورية، استعداداتها لاستقبال العيد، ونقلت الأجواء المهيئة لفرح المصريين بالعيد في مختلف مرافق الدولة.



هذا وواصلت الصحف متابعتها لتطورات سد النهضة، حيث جددت مصر والسودان مطالبتها بمشاركة أطراف دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض الخاصة بسد النهضة الإثيوبى بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها.



وفي الشأن الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على تحقيق المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل معدلات قياسية على مستوى المحافظات كافة.. كما اهتمت الصحف باستقبال مطار طابا الدولي أمس أولى رحلات الشركة الأردنية للطيران القادمة من الأردن بعد توقف دام لمدة 12 عاما، وكان على متنها 111 راكبا، بالإضافة إلى قرار الحكومة الأيرلندية برفع مصر من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا، وهي القائمة التي تشمل الدول التي يخضع القادمون منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة 12 يوما.



وحاز اكتشاف حطام سفينة حربية من العصر البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد، في الإسكندرية، على اهتمام الصحف أيضا.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الأجواء الروحانية التي يعشيها المسلمون في مصر والعالم الإسلامي، كما أبرزت تبادل الرئيس السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى.



وركزت صحيفة (الجمهوري) على برقية الرئيس السيسي إلى المصريين بالخارج، والتي جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله - تعالى - أن يعيد عليكم هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات".



ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله في برقيته للمصرين "أتمنى لكم التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والازدهار. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.



كما تناقلت الصحف تهاني الرئيس للملوك والزعماء العرب، حيث أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، كما أجرى اتصالا مماثلا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، أمير دولة قطر، وآخر بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأجرى كذلك اتصالات مماثلة مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وفي السياق الروحاني، أبرزت الصحف أداء حجاج بيت الله الحرام، أمس، صلاتي الظهر والعصر، جمعا وقصرا، في مسجد (نمرة) بمشعر (عرفات)؛ اقتداء بسنة النبى محمد - عليه الصلاة والسلام - وسط إجراءات احترازية مشددة من جائحة كورونا.. واستمع الحجاج لخطبة عرفة، التى دعا فيها الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة المسلمين إلى تقوى الله، والامتثال لأوامره، للفوز فوزا عظيما، والفلاح فى الدنيا والآخرة.



ونقلت صحيفة (الأهرام) عن نائب وزير الحج السعودي عبدالفتاح بن سليمان مشاط تأكيد أن تفويج الحجاج إلى صعيد (عرفات)، تم بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى توفير مساحات لحملات الحجاج فى مزدلفة، موضحا أنه مع غروب شمس أمس بدأت جموع الحجيج نفرتها من عرفات إلى مزدلفة.



وفي مزدلفة، ذكرت الصحيفة أن الحجاج أدوا صلاتي المغرب والعشاء، جمعا وقصرا، ثم توجهوا بعد فجر اليوم إلى مشعر منى في أفواج؛ ليرمي كل فوج جمرة العقبة الكبرى، وبعد أن يفرغ الحجاج من رمى جمرة العقبة، تبدأ أعمال النحر للمتمتع والقارن، ويبقى الحجاج في منى خلال أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة.



محليا، ذكرت صحيفة (الشروق) أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوی وجه بتشكيل غرفة العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدى الساعة خلال أيام عيد الأضحى لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جميع تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.



ولفتت الصحيفة إلى أن شعراوي جدد التأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات، والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مع التأكيد على حظر تقديم "الشيشة"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من الدولة.



وفي السياق، أوردت الصحيفة تأكيد وزارة الصحة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الوزارة، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.



وأضافت الصحيفة أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فرق عمل على مدى ايام العيد ومتابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدى الساعة أعمالها لضمان عدم وجود اشتمالات وللسيطرة السريعة على أية اشتمالات في حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.



هذا وواصلت الصحف متابعتها لتطورات قضية سد النهضة، ونقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر والسودان تطالبان بمشاركة أطراف دولية بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ لدعم منهجية التفاوض الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشكل فاعل لتعظيم فرص نجاحها.



وأضافت أن الوزير شدد على حرص القاهرة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع؛ يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة.



ونسبت الصحيفة لوزير الرى السوداني الدكتور ياسر عباس تأكيده تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث بإشـراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات.



ولفتت الصحيفة إلى إعلان الوزير السوداني أعلن عن زيادة تدريجية متوقعة في إيراد النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم نتيجة لزيادة مناسيب مياه النيل الأزرق بسبب الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.



وفي السياق، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الجالية المصرية في نيويورك نظمت وقفة أمام مقر الأمم المتحدة؛ لمساندة القيادة السياسية ودعمها في اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بما يحافظ على حق مصر الأصيل في الحفاظ على حصتها في نهر النيل.



وذكرت الصحيفة أن الجالية المصرية رفعت الأعلام المصرية واللافتات التي تؤكد أحقية مصر في مياه النيل، داعمين القيادة السياسية، مستنكرين اتخاذ أي قرارات أحادية من جانب إثيوبيا تؤثر على حق مصر فى نهر النيل.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن وزير البترول طارق الملا القول إن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المحافظات كافة، يواصل تحقيق معدلات قياسية، حيث قطاع البترول في في توصيله إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 2020 - 2021، لافتا إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة وصلها الغاز هذا العام لأول مرة .



وأضافت الصحيفة أن الوزير أوضح أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية، منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يوفر سنويا نحو 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الأسطوانات.



وعن حركات السفر والطيران، أبرزت صحيفة (الجمهورية) - في صفحتها الأولى - أن مطار طابا الدولي استقبل أمس أولى رحلات الشركة الأردنية للطيران القادمة من الأردن بعد توقف دام لمدة 12 عاما، وكان على متنها 111 راكبا.



ونقلت الصحيفة عن مصادر بالمطار القول إنه من المقرر أن تسير الشركة رحلاتها بمعدل رحلتين أسبوعيا، موضحة أن فريق العلاقات العامة بالمطار استقبل الركاب بالود والترحاب وتم تقديم عروض ترفيهية لهم.



كما ركزت الصحيفة على قرار الحكومة الأيرلندية برفع مصر من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا، وهي القائمة التي تشمل الدول التي يخضع القادمون منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة 12 يوما.



وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد تواصل السفير خالد ثروت السفير المصرى لدى أيرلندا مع الجهات المعنية؛ لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كوفيد ـ 19 .



أثريا، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) "تحت ما يقرب من 5 أمتار من الطين الصلب الذي يمثل قاع البحر، اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية التابعة للمعهد الأوروبي للآثار الغارقة، والعاملة بمدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير في الإسكندرية، حطام سفينة حربية من العصر البطلمي، وبقايا منطقة جنائزية إغريقية تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد".



ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري القول إن السفينة كان من المقرر لها أن ترسو في القناة التي كانت تتدفق على طول الوجة القبلي لمعبد آمون، لكنها غرقت نتيجة انهيار المعبد وسقوط كتل ضخمة عليها خلال القرن الثاني قبل الميلاد، نتيجة وقوع زلزال مدمر، حيث ساهم سقوط تلك الكتل الحجرية في الحفاظ على السفينة أسفل القناة العميقة المليئة في الوقت الحالي بحطام المعبد.

رياضيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سيتوجه اليوم إلى العاصمة اليابانية (طوكيو)؛ لحضور فعاليات دورة الألعاب الاوليمبية، التي تشهد حفل الافتتاح والانطلاق الرسمي يوم 23 يوليو الحالي.



ونقلت الصحيفة عن وزير الرياضة القو إنه سيحضر حفل الافتتاح ويتواجد مع البعثة في الأيام الأولى، حيث من المقرر عودته يوم 25 يوليو، بعد الاطمنئان على كل شيء، خاصة ان الوزارة حرصت على توفير كل الدعم والامكانيات للبعثة من اجل تحقيق نتائج طيبة، ورفع علم مصر فى هذا المحفل الأوليمبي.



واضافت الصحيفة أنه في نفس الوقت توالى وصول بعثة مصر إلى طوكيو، حيث وصلت منتخبات تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو والقوس والسهم والتجديف إلى اليابان، استعدادا للتوجه إلى القرية الأوليمبية بطوكيو، كما وصلت بعثة منتخب السباحة، وأنتهت مقدمة البعثة الإدارية إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 بعد الاجتماع الذى عقد من اجل انتهاء كافة الاجراءات عقب الوصول الى القرية الاوليمبية.



وأشارت إلى أن الفوج الأول للجمباز الفني وصل في وقت سابق، ويضم كلا من أحمد سعيد المدير الفنى لمنتخب الترامبولين، وجمال مطر المدير الفنى للجمباز الفنى رجال ومدرب اللاعب عمر العربى، والهولندى باتريك المدير الفنى الخاص باللاعبة ماندى عصام، وامانى جمال مدربا عاما واللاعبة زينة إبراهيم.