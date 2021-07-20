أمن البحر الأحمر يفرق تجمعات المواطنين عقب صلاة عيد الأضحى

حاول رجال الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر صباح اليوم الثلاثاء، منع تجمعات المواطنين عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفضت الأجهزة الأمنية تجمعات بالمساحات الخضراء بمحيط مسجد الميناء الكبير بالغردقة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع تواجد الآلاف دون التزامهم بالإجراءات الإحترازية والتباعد.

وكانت مساجد الغردقة، شهدت اليوم الثلاثاء، توافد آلاف المواطنين على مساجد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتزاحم المواطنون في مسجد الميناء الكبير بالغردقة، على الرغم من تنبيهات مديرية الأوقاف بحظر اصطحاب الأطفال، وتكدس المصلون في الشوارع المحيطة بالمسجد.