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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. صور

صلاة العيد من المسجد
صلاة العيد من المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المسلمين، صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

 

ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية، صباح أمس الأول، الأحد، تجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.

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الخارجية: مصر تجدد رفض الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

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الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية لـ إسرائيل بشأن اقتحامات الأقصى

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات مُذكّرًا بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض

وأشار المتحدث إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين وأنه، بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسئولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد.

وشدد بضرورة الدفع قدماً لإحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.

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