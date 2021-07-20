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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يتعاقد مع مدرب أتلتيكو مدريد

صدى البلد

 

 

اعلن رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق قرر تعيين خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي  ريوفايكانو الاسباني واتلتيكو مدريد رسميا ليتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

كما تقرر تعيين احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق مدربا لحراس المرمي.

وأكد رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بالنادي أنه تم التعاقد مع خالد. غنيم بعد سلسلة من المفاوضات معه ويعد مناسبا بشكل كبير لطموحات النصر حيث يمتلك غنيم سيرة ذاتيه رائعه وخبرات تدريبه كبيرة في عمله كمدرب لفريق الشباب ورديف نادي ريوفايكانو واتلتيكو مدريد وأكثر من فريق آخر بالدوري الاسباني .

وتم الاستقرار علي تشكيل الجهاز الفني لفريق النصر الذي جاء كالتالي ..
رحيم عمرو عبد الحق مديرا للكرة وخالد غنيم المدير الفني ومحمد خلف مدرب وحازم ممدوح مدرب واحمد فوزي مدربا لحراس المرمي ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وإيهاب السيد مخطط أحمال ويوسف يسري محلل للاداء الفني والدكتور محمد رفعت طبيب الفريق واشرف حامد المدير الإداري.

الجدير بالذكر أن خالد غنيم يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية وهو حاصل على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا و بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.

وعمل مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد قضاه في منصبه مع أتليتكو مدريد، وهم كارلوس سانشيز أجيار وأوسكار مينا وروبيرتو فريسنيدوسو، في دوري الدرجة الثالثة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الفريق المنافسة في المركز 18.

و في موسم 2015-2016، تولى «غنيم» تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا لنادي موستوليس، ليرحل بعد موسم واحد فقط و انتقل بعد ذلك للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف ريو فايكانو موسم 2016-2017، ثم تولي تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه عاد إلى ريو فايكانو في موسم 2018-2019 ليتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا.

دوري القسم الثاني النصر مجلس إدارة المدير الفني فريق النصر أتلتيكو

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